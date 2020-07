Politie gebruikt traangas tegen Kameroense betogers die Schumanplein op willen Stephanie Romans

17 juli 2020

15u14 4 Brussel De Brusselse politie heeft traangas gebruikt tegen 200 betogers uit Kameroen. Zij protesteren tijdens de Europese top tegen de “Franse steun” aan de zittende president van het Afrikaanse land.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De betoging van de Kameroenezen in de Wetstraat is toegestaan. Maar op het Schumanplein mag niemand tijdens de Europese top komen. Het plein is afgesloten met Spaanse ruiters. “Die wilden ze wegduwen om zo toch op het plein te raken”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. “Dat is niet de bedoeling. Om de betogers tegen te houden is kort traangas gebruikt.”

Inmiddels is de situatie weer onder controle. De betogers zijn nog ter plaatse, maar respecteren de perimeter. Af en toe proberen manifestanten de politie toch nog uit te dagen en zet de politie opnieuw traangas in.

Politieke gevangenen

De manifestanten zijn boos omdat de Franse president Emmanuel Macron “zijn steun heeft uitgesproken aan de president van Kameroen Paul Biya”. De diplomatieke spanningen tussen Frankrijk en Kameroen liepen maanden geleden hoog op door uitspraken van Macron. Hij zei dat er dringend een eind moest komen aan geweld tegen activisten die op straat komen tegen Biya. Later nuanceerde hij die woorden onder diplomatieke druk.

De betogers in Brussel eisen dat de controversiële Biya aftreedt en alle politieke gevangenen vrijlaat en willen dat Europa daarop aandringt.