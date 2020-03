Politie en parket op zoek naar daders gewapende overval op Kruidvat in Laken SHVM

31 maart 2020

11u13 0 Brussel Twee mannen hebben donderdag 27 juni 2019 omstreeks 8.25 uur een gewapende overval gepleegd op de winkel Kruidvat in de Maria-Christinastraat in Laken. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hen.

Twee mannen begeven zich die donderdagochtend naar een Kruidvat in de Maria-Christinastraat. Een werknemer van de winkel verwacht op dat moment een levering. Eens hij de deur opent, staat hij oog in oog met een persoon met een motorhelm op, die vervolgens op hem springt en de werknemer met een groot mes bedreigt. De dader houdt hem langs achter vast en dwingt hem om naar de kluis te gaan. Daar bedreigt de overvaller nog twee andere medewerkers die met de boekhouding bezig zijn. De dader eist het geld uit de kassa’s en de inhoud van de kluis.

Ondertussen komt een medeplichtige op zijn scooter voor de uitgang van de winkel staan. Als de dader met de helm de buit heeft, loopt hij de winkel uit en springt hij achterop de scooter om weg te vluchten.

Beschrijving

De daders verplaatsen zich met een Scooter van het merk Piaggo Gileria Runner.

De eerste dader in ongeveer 1m80 lang en mager. Hij droeg op het moment van de feiten een blauwe jeans, een lichte sweater met kap en zwarte sportschoenen. Hij had een zwarte, matte Jet Lazer helm zonder vizier op.

De tweede dader is mager. Hij droeg een donkere broek en sweater en een helm in grijstinten.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu