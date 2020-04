Politie en parket op zoek naar daders gewapende overval op Action SHVM

06 april 2020

Politie en parket zijn op zoek naar drie personen die op 7 december 2019 rond 19 uur een gewapende overval pleegden op de winkel Action in de Genèvestraat in Evere.

De eerste dader droeg op het moment van de feiten een zwarte broek, een zwarte jas en een zwartgrijze en blauwe helm. Hij droeg ook zwarte schoenen met witten zolen. Hij had een rugzak bij van het merk Nike.

De tweede dader had een bruin-witte helm op van het merk Nolan N21 Caribe en was helemaal in het zwart gekleed.

De derde dader droeg een zwarte helm met een witte streep, een zwarte jas met kap en een zwarte trainingsbroek met aan de buitenzijde van de broekspijp een witte streep ter hoogte van de kuit. Hij had een zwart pistool bij zich.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.