Politie en parket op zoek naar dader gewelddadige diefstal aan station Schaarbeek SHVM

20 december 2019

15u50 0 Schaarbeek De Federale politie is op zoek naar een man die op 17 juli 2019 een 65-jarige vrouw op een gewelddadige manier heeft bestolen aan het station van Schaarbeek.

Op woensdag 17 juli 2019 omstreeks 16 uur wandelde een 65 -jarige vrouw samen met haar kleindochter het station van Schaarbeek binnen. Ze werden gevolgd door een onbekende jongeman met een bordeauxkleurige hoodie. Plots greep de jongeman de vrouw vast en trok haar halsketting van haar nek.

De man vluchtte vervolgens weg, waarop twee getuigen de dader achtervolgden. De dader kende de omgeving heel goed en wist te ontkomen.

Beschrijving

De dief wordt beschreven als een slungelachtige jongeman. Hij is ongeveer 1m80 groot, mager, en hij lijkt zo’n 18 jaar oud. De man heeft een getaande huiskleur. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een bordeauxkleurige hoodie met de kap ervan over zijn hoofd en een donkere broek.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.