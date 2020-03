Politie controleert streng op naleving coronamaatregelen: man opgepakt op Beursplein SHVM

19 maart 2020

16u17 0 Brussel De Brusselse politie controleert streng op de naleving van de maatregelen die de overheid invoerde in verband met het coronavirus. Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, werd het samenscholingsverbod ingeroepen.

Toch is dat voor velen nog een moeilijk punt. Zo bleek vanmiddag ook op het Beursplein in Brussel. Een man hing er samen met een groepje vrienden rond met een blikje bier in de handen. De Brusselse politie verzocht de man om de plaats te verlaten en het blikje bier weg te gooien, maar de man weigerde en gedroeg zich weerspannig. De politie twijfelde geen moment en sloeg de man in de boeien.