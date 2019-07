Politie controleert sloten van huizen in Woluwes JCV

16 juli 2019

16u48 0 Brussel De politie van de zone Montgomery heeft zowel in Sint-Lambrechts als Sint-Pieters-Woluwe een sensibiliseringsactie uitgevoerd om bewoners ervan bewust te maken hoe veilig het slot van hun voordeur moet zijn. Bij de controle werden bijna 260 risicovolle voordeuren gevonden.

In Sint-Lambrechts-Woluwe gebeurde de controle in de Hymanswijk. 94 van de 184 gecontroleerde voordeuren waren niet veilig. Rond het Dumonplein in Sint-Pieters-Woluwe werden 165 van de 385 gecontroleerde voordeuren afgekeurd.

Bij de controle bekijken agenten en gemeenschapswachten een aantal kenmerken van een deurslot. De cilinder mag niet meer dan 2 mm uitsteken, de rozet moet een veiligheidsrozet zijn en er mag geen ruimte zijn tussen de deur en de deurlijst.

Wie niet in orde is, krijgt een verslag met de gegevens van de diefstalpreventieadviseur van de wijk. Naast de controles werden er ook nog eens 3.000 flyers uitgedeeld.