Politie Brussel-Noord test tablets uit SHVM

02 december 2019

09u59 0 Brussel De wijkagenten van de zone Brussel-Noord zijn sinds enkele maanden bezig met een proefproject waarbij het administratieve werk nu wordt uitgevoerd aan de hand van tablets.

Bij nieuwe inschrijvingen van burgers wordt de informatie betreffende de registratie doorgegeven aan de wijkagenten via allerhande documenten, wat soms wat tijd in beslag neemt. Om heel die rompslomp aan papierwerk te voorkomen, is de politiezone nu een pilootproject gestart waarbij wijkagenten alle informatie kunnen raadplegen via een programma waarin de gemeente informatie deelt met hen.

“Op deze manier kunnen onze agenten sneller te werk gaan en kunnen we schrijffouten vermijden”, licht de woordvoerster toe. “Ook zal de burger veel minder lang moeten wachten op zijn registratie. Het programma bevat nog enkele kinderziektes, maar tegen de lente van 2020 zou de nieuwe werkwijze operationeel moeten zijn.”