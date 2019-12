Politie Brussel-Noord neemt voor eerste keer voertuig bestuurlijk in beslag SHVM

02 december 2019

14u11 0 Brussel Op vrijdag 29 november heeft de lokale politie van Brussel-Noord haar eerste bestuurlijke inbeslagname uitgevoerd bij een wegpiraat die haast inreed op kinderen, vlak bij twee scholen. Dat bevestigt burgemeester van Schaarbeek Cécile Jodogne.

De inbeslagname vond plaats omstreeks 13 uur aan de Chaumontelstraat in Schaarbeek. In de buurt van twee scholen stapten kinderen uit een bus en staken vervolgens de straat over om terug te keren naar school. Op dat moment kwam een grote auto met hoge snelheid aangereden, die de bus voorbijstak en de kinderen net niet aanreed.

“De kinderen kwamen er gelukkig met de schrik van af, maar de bestuurder heeft het leven van deze kinderen in gevaar gebracht”, klinkt het bij de politiezone. Een patrouille die achter de automobilist stond toen die zijn gevaarlijke stunt uithaalde, onderschepte de bestuurder. Tijdens de controle bleek dat die laatste geen geldig rijbewijs kon voorleggen.

Bestuurlijke inbeslagname

De bestuurder voldeed aan de voorwaarden om een bestuurlijke inbeslagname door de politiezone te bevelen aangezien hij het leven van anderen in gevaar bracht. Daarnaast stelde de politie een pv op voor de verschillende wegovertredingen die de bestuurder pleegde.

Onaanvaardbaar

De afgelopen twee jaar heeft de verkeersdienst van de politiezone het aantal snelheidscontroles en repressieve operaties verhoogd om het gevaarlijke rijgedrag van sommige automobilisten op de weg te bestrijden. De lokale politie besefte naar eigen zeggen immers dat sommige bestuurders de boodschap niet begrepen hadden.

“De verkeersveiligheid is een prioriteit van de politiezone Brussel-Noord, herhalen hoofdcommissaris Frédéric Dauphin, korpschef van de lokale politie van Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node en mevrouw Cécile Jodogne, voorzitster van het politiecollege en burgemeester van Schaarbeek. “Via onze tweejaarlijkse enquête heeft de bevolking van onze zone ons te kennen gegeven dat wij onze inspanningen op het gebied van de verkeersveiligheid moeten voortzetten, en in het bijzonder de strijd tegen gevaarlijk rijgedrag moeten verhogen. We wilden ons actieterrein daarom ook uitbreiden met de bestuurlijke inbeslagname van voertuigen om dit gevaarlijk gedrag te bestrijden.”