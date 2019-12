Politie Brussel-Noord kan voortvluchtige dader woningdiefstal snel vatten SHVM

20 december 2019

16u41 0 Sint-Joost-ten-Node De politiezone Brussel-Noord heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een dief kunnen vatten die enkele uren daarvoor nog een woning was binnengedrongen in Sint-Joost-ten-Node.

Vannacht kreeg de politiezone een melding over een woninginbraak in Sint-Joost-ten-Node. Een persoon drong een woonst binnen via het keldergat en stal daarbij verschillende persoonlijke bezittingen, waarna hij meteen op de vlucht sloeg. Het slachtoffer hoorde allerlei geluiden in het huis en doorzocht de woonst, maar de dief was al ontsnapt.

Daarop belde het slachtoffer onmiddellijk de politie, die meteen ter plaatse was. “Door een goede samenwerking tussen de politiezone Brussel Noord en Brussel Hoofdstad Elsene werd de verdachte L.Y. snel gevat en aangehouden”, klinkt het bij de politie. “Hierdoor kon het slachtoffer al enkele persoonlijke bezittingen terugkrijgen.”

Campagne

In 2017 startte de politiezone Brussel Noord een sensibiliseringscampagne genaamd ‘De strijd tegen inbraken, een zaak van iedereen!’. Met allerlei veiligheidsmaatregelen worden de bewoners van de wijk bewust gemaakt om de eigen woonst zo goed mogelijk te beveiligen tegen inbraken en krijgen ze richtlijnen van wat ze moeten doen als er toch wordt ingebroken.

“De campagne is een initiatief van de nabijheidspolitie van de zone, oftewel agenten die zich vooral bezighouden met onder andere het onveiligheidsgevoel en het verkeer. De campagne heeft zijn nu al bewezen: de cijfers van woningdiefstallen zijn het afgelopen jaar flink gedaald.”