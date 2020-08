Politie blokkeert gebouw voor sans-papiers Stephanie Romans

02 augustus 2020

19u47

Brussel De politie heeft in Evere een gebouw vergrendeld, dat de ngo Voix des Sans-papiers (VSP) had geopend voor 22 vrouwen en 20 kinderen. De politie voerde identiteitscontroles uit, maar niemand werd opgepakt.

De VSP bezet al een gebouw in Elsene, maar zoekt nog een plaats voor de opvang van vrouwen en kinderen. “De vrouwen hadden werk en een verblijfplaats, maar omdat ze niet meer konden werken door COVID-19 moesten ze hun verblijfplaats verlaten”, verklaart een woordvoerder van de ngo. “Ze konden her en der bij naasten logeren, maar ze wisten niet meer waar ze naartoe konden gaan. Er moet iets gedaan worden voor deze vrouwen en kinderen.”

Asbest

Dienstdoend burgemeester van Evere, Ridouane Chahid, verklaart dat het gebouw eigendom is van de gewestelijke huurderscoöperatieve, Comensia. “De eigenaar van het gebouw had ons duidelijk gevraagd om de bezetting tegen te houden omdat er asbest verwijderd zal worden en het pand gesloopt zal worden voor de bouw van nieuwe sociale woningen. De organisatie moest door de COVID-19-crisis een pauze nemen, maar het verwijderen van het asbest zal verdergezet worden.”

Volgens Chahid heeft de VSP in het verleden bij de gemeente al een vraag ingediend, maar had Evere geen gemeentelijke gebouwen ter beschikking.

De ngo stelt dan weer dat het gebouw niet onbewoonbaar is door de asbest “omdat de huurders het gebouw pas zes maanden geleden hebben verlaten. Het kan bezet zijn totdat het wordt gesloopt. Als de politie en burgemeester ons binnenlaten, kunnen we het met de eigenaar bespreken. Deze vrouwen en kinderen zitten in een noodsituatie. Ze weten niet meer waar ze naartoe kunnen. Ze hebben niets meer.”