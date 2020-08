Politie blijft strijden tegen stadsrodeo's: vijf auto’s in beslag genomen Stephanie Romans

31 augustus 2020

11u42 1 Brussel De politie nam afgelopen weekend vijf auto’s in beslag van wegpiraten in de buurt van het Atomium. De bestuurders zijn hun rijbewijs twee weken kwijt.

De Heizelvlakte is een populair ‘circuit’ voor straatracers. De politie treedt streng tegen op tegen zulke stadsrodeo’s. Het fenomeen is gevaarlijk en veroorzaakt veel geluidsoverlast voor de omwonenden.

Het voorbije weekend betrapten agenten vijf bestuurders op roekeloos rijgedrag. “Twee bestuurders waren in de nacht van zaterdag op zondag betrokken bij een straatrace”, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. “In totaal zijn vijf voertuigen in beslag genomen. Eentje in de nacht van vrijdag op zaterdag en vier de nacht nadien.”

De inbeslagname van het voertuig is een bestuurlijke maatregel. Daarnaast riskeren de bestuurders vervolging. De politie heeft telkens een proces-verbaal opgesteld. Die pv’s gaan naar het parket. Intussen zijn de wegpiraten hun rijbewijs al zeker veertien dagen kwijt.