Politie betrapt twee zestigers bij drugsdeal en vindt 1,7 kilo heroïne bij dealer JCV

25 mei 2020

20u43 0 Brussel De Brusselse politie heeft vorige week dinsdag een 61-jarige man op heterdaad betrapt toen hij cocaïne verkocht aan een andere 60-jarige man. Bij de dealer thuis vond de politie nog eens 1,7 kilo heroïne.

De dealer werd gevat bij de verkoop van cocaïne vlakbij zijn appartement op de Leopold I-straat in Laken. Toen de politie hem controleerde bleek dat hij 675 euro in cash geld en 3 gsm’s op zak had.

De politie voerde daarop nog een huiszoeking uit bij de verdachte met een drugshond. Daar vonden de agenten nog eens 1,7 kilogram heroïne, 800 gram cannabis, 55 gram cocaïne en vier precisieweegschalen. In een kamer van het appartement vonden de agenten nog eens tientallen stuks merkproducten, parfums en juwelen.

De man, die illegaal in het land is, werd aangehouden.