Politie betrapt twee straatracers: auto’s in beslag genomen Stephanie Romans

22 juli 2020

12u39 0 Brussel De politie heeft twee auto’s in beslag genomen van bestuurders die een straatrace hielden. De bestuurders werden tegengehouden op het Heizelplateau.

De Brusselse politie treedt streng op tegen stadsrodeo’s. Het is gevaarlijk en luidruchtig voor andere weggebruikers en omwonenden. Straatracers gaan vaak naar de omgeving van de Heizelvlakte, maar ook in andere gebieden van de hoofdstad is het een probleem. Zondagnacht veroorzaakte een straatracer in Laken nog een ongeval aan het Leopoldsquare.

Dinsdagavond betrapte de politie de straatracers op heterdaad. De Ford Fiesta en de Nissan Navara waarin de bestuurders reden, zijn in beslag genomen.