Politie betrapt inbreker met buit onder de arm SHVM

12 mei 2020

15u52 0 Brussel De lokale politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene heeft afgelopen zondag een inbreker gevat die net daarvoor binnengedrongen was in een woning. De man droeg onder andere een televisietoestel onder de arm, bedekt met een laken. De man was reeds gekend bij de politiediensten voor verschillende diefstallen.

Het was een gemotoriseerde patrouille van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene die de man opmerkte aan de Steenkoolkaai in Brussel. De man liep er met een televisietoestel gewikkeld in een laken en een kussensloop. Bij nadere controle bleek de man geen onbekende te zijn voor de politiediensten. De 37-jarige K.Z. was namelijk al gekend voor een dertigtal andere feiten betreffende diefstallen.

Naast een tv-toestel, had de man ook de afstandsbediening in het kussensloop zitten, samen met een koffiemachine en zes koffiecapsules, een 3D-bril en een fles Pastis, die al half leeggedronken was. Ook merkte de patrouille een snee op in de hand van de man, en bloeddruppels op z’n spijkerbroek. De man vertelde dat hij de spullen op straat had gevonden, maar waar precies wilde hij niet kwijt.

Daarop besliste de patrouille contact op te nemen met de centrale met de vraag of er recent een inbraak was gemeld. Dat was niet het geval, waarop de patrouille vroeg of de route van de man gecontroleerd kon worden, maar ook dat leidde tot niets. Maar om iets na 16 uur ontving de lokale politie een melding betreffende een woninginbraak in de Grootgodshuisstraat. De spullen die ginds gestolen werden, waren dezelfde spullen waarmee K.Z. betrapt werd. De eigenaar van de spullen kreeg zijn bezittingen terug, K.Z. werd opnieuw vrijgelaten.