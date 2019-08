Politie betrapt bestuurster met voorlopig rijbewijs tot twee maal toe met passagiers in auto. Vrouw trommelt dan maar vriend op, maar die blijkt... dronken JCV

22 augustus 2019

15u50 0 Brussel De politie van Zaventem heeft woensdag een vrouw met een voorlopig rijbewijs tweemaal na elkaar betrapt toen ze probeerde weg te rijden met een passagier en twee kinderen aan boord. Toen ze uiteindelijk toch iemand optrommelde om in haar plaats te rijden, bleek de vervanger dronken.

De controle gebeurde woensdag en paste in de BOB-campagne van deze zomer. “Een van de gecontroleerde bestuurders trok de aandacht omdat ze duidelijk moeite had om haar voertuig in beweging te krijgen”, laat de politie weten. “Het was duidelijk dat ze nog niet zoveel ervaring had. De bestuurster, die haar rijbewijs niet bij zich had, bleek een voorlopig rijbewijs te hebben.”

Met zo’n voorlopig rijbewijs mag je niet rijden van 22 tot 6 uur op vrijdag, zaterdag, zondag en aan de vooravond van wettelijke feestdagen. Je mag vooral ook geen passagiers meenemen, en daar knelde het schoentje. “In het voertuig zaten echter een volwassen passagier zonder rijbewijs en twee kinderen”, aldus de politie. “De bestuurder kreeg een proces-verbaal en mocht zo niet verder rijden. Met dit type van voorlopig rijbewijs mag je alleen met je begeleider rondrijden.”

Vervanger dronken: rijbewijs afgeven

Een paar minuten later zagen de agenten dat de vrouw toch opnieuw achter het stuur zat. Daarvoor werd een tweede proces-verbaal opgemaakt. De vrouw belde dan maar een vriend om haar te komen ophalen. Toen die kwam opdagen moest hij van de agenten een ademtest afleggen. Als klap op de vuurpijl bleek hij te veel gedronken te hebben en moest hij voor drie uur zijn rijbewijs afgeven.

In totaal nam de politie 253 ademtesten af bij de controle. Buiten de ongelukkige vervanger, blies niemand positief. Verder werden er pv’s opgesteld voor onder meer vervallen keuring, het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur, ladingzekering en inbreuken op de taxiwetgeving. In twee voertuigen werd een kleine hoeveelheid cannabis gevonden.