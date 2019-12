Politie arresteert zeven feestvierders tijdens trouwstoet SHVM

17 december 2019

12u54 0 Laken De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene heeft zaterdagnamiddag zeven personen gearresteerd op de Van Praetlaan in Laken. Een tiental voertuigen, die op dat moment een trouwstoet vormden, blokkeerden er namelijk het verkeer voor andere bestuurders.

Voor zo’n zeven personen eindigde een trouwfeest zaterdag veel sneller dan verwacht. Vermoedelijk op weg naar de receptie, beslisten ze om hun wagens te parkeren in het midden van de Van Praetlaan, ter hoogte van de Japanse Toren. Dat zorgde ervoor dat het verkeer een tijdlang werd stilgelegd. “De bestuurders die aankwamen op de laan, reden aan zo’n 70 km per uur en moesten dus zo snel mogelijk stoppen”, klinkt het bij de politie. “Dit is ongehoord.”

De politie kwam ter plaatse en arresteerde zeven betrokken personen. Die eerste maakte een aantal pv’s op, die vervolgens naar het parket van Brussel verstuurd werden. Daarnaast werden twee voertuigen in beslag genomen. Welke straf de feestvierders boven het hoofd hangt, is nog niet geweten.