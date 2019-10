Politie arresteert twee drugsdealers in Neder-Over-Heembeek SHVM

25 oktober 2019

16u27 0 Neder-Over-Heembeek De lokale politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene heeft dinsdag een man en een vrouw gearresteerd in Neder-Over-Heembeek die verdacht werden van het dealen van drugs. Dat bevestigt het Brussels parket. Bij de interventie trof de politie zo’n 945 euro cash geld aan.

Y.D., een man van 28 jaar oud en een 42-jarige vrouw, H.H., werden dinsdag 22 oktober aangehouden in de woning van de man nadat de politie 122 gram marihuana aantrof. Daarnaast was het duo ook in het bezit van 232 gram hasj, 140 gram cocaïne en 945 euro cash geld. De politie nam bovendien 4 gsm’s en een voertuig in beslag.

De vrouw werd na verhoor vrijgelaten onder voorwaarden. De man blijft aangehouden.