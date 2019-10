Politie arresteert gewelddadige overvaller Marollen SHVM

17 oktober 2019

17u47 0 Brussel De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene arresteerde op vrijdag 11 oktober de 21-jarige S.M. Dat bevestigt het Brussels parket. De man pleegde vier overvallen met geweld in de Marollen en een overval in Anderlecht. Hij werd in zijn woning aangehouden.

Tussen 25 augustus en 17 september 2019 pleegde de man vier gewapende overvallen. Daarbij stal hij onder meer alle persoonlijke bezittingen van een vrouw in de inkomhal van een gebouw in de Reebokstraat. Terwijl hij de diefstal pleegde, hield hij de vrouw onder schot. Daarnaast overviel hij ‘s nachts tot drie keer toe een café in de buurt waarbij hij iedere keer mensen verwondde.

Tijdens het verhoor confronteerde de politie hem met meerdere bewijzen van zijn schuld, waaronder camerabeelden. Uiteindelijk bekende de man. Door het onderzoek kon de dader ook gelinkt worden aan een overval in Anderlecht.