Poging tot verkrachting in Jubelpark SHVM

07 november 2019

08u26 0 Brussel Een jonge vrouw uit Brussel is naar eigen zeggen maandagochtend rond 07.30 uur bijna verkracht in het Jubelpark. Het slachtoffer ging er joggen toen een man op haar sprong en haar betastte. De politie is een onderzoek gestart.

Volgens de vrouw bedekte de man de haar mond zodat ze niets meer kon zeggen en duwde hij zijn hand in haar broek. De vrouw verzette zich, waardoor de dader haar broek niet naar beneden kon trekken.

In BX1 getuigde de vrouw voor de camera omdat ze naar eigen zeggen wilt dat seksueel geweld op een meer effective manier wordt bestreden. Ook vertelt ze dat ze even twijfelde om een klacht in te dienen omdat ze hoorde dat sommige vrouwen niet altijd serieus worden genomen.