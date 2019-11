Poetsbeurt voor Sint-Katelijnekerk JCV

07 november 2019

15u12 0 Brussel De Sint-Katelijnekerk krijgt volgend jaar een grondige poetsbeurt om het roet van de gevels te halen. De bekende openbare toiletten na de kerk blijven ook na de werken behouden.

Dat laat Beliris, het federale fonds voor Brussel, weten. Die hoopteind volgend jaar met de werken te kunnen beginnen. De gevel die uitkijkt op de Vismarkt wordt daarbij schoongemaakt. Nu ziet die nog zwart van het roet. Daarnaast worden ook de waterspuwers, het houtwerk en de deur aangepakt. Laatste maatregel is dat de glasramen schoongemaakt worden.

Beliris behoudt ook de bekende openbare toiletten aan de zijgevel, al is het mogelijk dat die even sluiten tijdens de werken. Het bestek voor de werken werd vorige maand al overgemaakt aan de Stad Brussel. De totale kostprijs van de werken is 4,3 miljoen euro.