Plezier en kleurenpracht verzekerd tijdens The Color Run SZM

01 september 2019

15u49 0 Brussel The Color Run of de “Happiest 5K on the Planet” vond afgelopen zaterdag plaats aan Tour & Taxis. Meer dan duizend deelnemers werden bestrooid door gekleurd poeder. Het evenement is een initiatief van Think Pink.

The Color Run, ook wel de ‘Happiest 5K on the Planet’, is een loop over 5 km waarbij de duizenden deelnemers, in een wit T-shirt starten. Voor een keer is het geen wedstrijd, maar vooral een manier om je te amuseren, want elke kilometer krijgen de deelnemers een wolk van kleurenpoeder over zich heen die hen van kop tot teen kleurt.

Vanaf 13 uur haalden de zowat duizend deelnemers hun startpakket af op de festivalsite. Daarna startten de lopers in hun witte T-shirts om 15 uur. Na de aankomst ging de pret gewoon verder tijdens het ”Color Festival”, waarbij nog meer gekleurd poeder gebruikt werd tot iedereen er als een volmaakte regenboog bij liep. Verschillende optredens en dj-sets sloten de avond in muziek en ambiance af.

Think Pink

The Color Run steunde ook dit jaar Think Pink. De lopers konden er bij hun inschrijving voor kiezen om 5 euro extra te storten voor Think Pink. Daarnaast werden er ook nog kleurrijke Color Run-sjaaltjes verkocht op het terrein, kon je een glaasje roze cava drinken én ging de volledige opbrengst van de extra zakjes kleurenpoeder ook naar Think Pink.