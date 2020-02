Plannen voor nieuwe basisschool in Molenbeek JCV

24 februari 2020

14u50 0 Brussel Als alles goed gaat, moet er in 2022 een nieuwe basisschool openen in de Ulensstraat in Sint-Jans-Molenbeek. De gemeente stelt daarvoor gronden in de straat ter beschikking.

De nieuwe school zal in handen komen van het GO!. Er is plaats voorzien voor 384 leerlingen. Op dezelfde site komt ook nog eens een kinderdagverblijf voor 72 kinderen. De gemeente Molenbeek stelt alvast de grond voor de nieuwe school ter beschikking, zo laat schepen van Nederlandstalig Onderwijs Jef Van Damme (sp.a) weten.

Het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) moet wel nog definitief het licht op groen zetten. “Als alles goed gaat, zal dat begin maart gebeuren”, zo laat collegelid Sven Gatz (Open VLD) weten. De VGC zou in totaal 7,5 miljoen euro vrijmaken voor het project.

Momenteel worden de gronden nog bezet door de school ‘De Telescoop’, maar zij zouden nog dit schooljaar hun intrek moeten nemen in hun gerenoveerde gebouwen in Laken. Het terrein zou dan vrijkomen en naar de nieuwe school van het GO! Gaan.

Als alles volgens plan verloopt, starten de werken aan de school nog dit najaar. De opening van de school is dan voorzien voor 1 september van 2022.