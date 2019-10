Plannen voor internationale busterminal aan Erasmus JCV

04 oktober 2019

13u05 0 Brussel Parkeergarage Lennik, vlakbij metrostation Erasmus, is de meest geschikte plaats voor een internationale busterminal. Dat blijkt uit een onderzoek van Perspective.brussels, het Gewestelijk expertisecentrum voor de ontwikkeling van Brussel. Nu komen de bussen nog toe aan het Noord- en Zuidstation, maar dat zorgt voor de nodige problemen.

In het mobiliteitsplan Good Move van de Brusselse regering is al opgenomen dat er nood is aan internationale busterminal. Nu komen de bussen, zoals van maatschappij Flixbus, nog toe aan het Noord- en het Zuidstation, maar dat zorgt voor overlast en parkeerproblemen.

De zoektocht naar een locatie voor de busterminal is daarom bezig. “Uit een onderzoek van Perspective.brussels blijkt dat de meest geschikte plek voor een nieuw busstation bij Erasmus ligt, op het terrein van parkeergarage Lennik”, zegt minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) daarover na een parlementaire vraag van Cieltje Van Achter (N-VA).

Van Achter maakt zich echter zorgen over de bereikbaarheid van de site. “Erasmus is zeer vlot bereikbaar met de metro. Op het terrein staat bovendien nog geen zware infrastructuur en het grenst aan de Ring”, zei Van den Brandt daarover.

De regering zal nu een architectuurwedstrijd organiseren voor de terminal. “Als we de wedstrijd snel uitschrijven, kan het gewest het project nog tijdens deze regeerperiode en voor 2023 realiseren, wanneer de concessie op het terrein afloopt”, besluit Van den Brandt.

Om de onmiddellijke problemen op te lossen zal Brussel Mobiliteit een aantal werken uitvoeren aan het Noord- en Zuidstation om het comfort van de reizigers te verbeteren.