Plannen RSCA goedgekeurd: Anderlecht ontvangt zondag opnieuw toeschouwers JMBB

08 september 2020

11u10 0 Brussel Abonnees zijn opnieuw welkom in het Lotto Park, het stadion van RSC Anderlecht. De plannen zijn goedgekeurd door de Vlaamse en Waalse minister van Sport.

Iedere abonnee kan minstens één van de drie volgende thuiswedstrijden van de recordkampioen bijwonen. Als een wedstrijd volzet is en je die dus niet meer kan bijwonen, krijg je voorrang op één van de twee andere thuiswedstrijden. Op die manier wil RSCA garanderen dat elke abonnen tenminste één van de drie matchen kan meemaken. Om een veilige afstand te behouden is het aantal plaatsen beperkt. Een mondmasker is ten allen tijde verplicht in en rond het stadion. Reserveren kan via de site van Anderlecht.

Sinds 7 maart 2020 is er in België geen voetbalwedstrijd meer gespeeld met publiek.