Plan voor nieuwe overstapparking aan metro Kraainem JCV

13 februari 2020

12u13 0 Brussel Brussel Mobiliteit en Parking.brussels werken aan een nieuwe overstapparking vlakbij metro Kraainem. Die moet plaats bieden aan 750 auto’s en krijgt ook fietsenstallingen en enkele kleine handelszaken.

Het Brussels Gewest werkt aan het uitbouwen van een aantal overstapparkings. Die moeten een alternatief bieden voor het autoverkeer naar het centrum. Vorig jaar ging al een van deze parkings open aan CERIA/COOVI, vlakbij de Ring in Anderlecht.

Nu wordt er ook gewerkt aan een nieuwe parking vlakbij metro Kraainem. Brussel Mobiliteit diende daarvoor al een aanvraag voor een stedenbouwkundig attest in. “Maar het project zit nog in een vroeg stadium”, klinkt het. “De oplevering wordt verwacht tegen 2022. Eerst moet er nog een architectuurwedstrijd komen en daarna moeten we de nodige vergunningen krijgen.”

De eerste fases van het project gebeuren via Brussel Mobiliteit, maar het is het parkeeragentschap Parking.brussels dat uiteindelijk zal instaan voor de bouw. De overdekte parking Kraainem zal verschillende verdiepingen tellen en plaats bieden aan 750 wagens. Er komt ook een fietsenstalling en een eindhalte voor de buslijnen van de MIVB. In het gebouw wordt ook ruimte voorzien voor kleinere handelszaken.