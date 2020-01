Plan voor bar en wintertuin in station van Jette JCV

22 januari 2020

12u14 0 Brussel Een wintertuin, een ontmoetingsruimte en een bar. Dat is het plan dat gemeenteraadslid Joris Poschet (LBJette/CD&V) op de agenda wil zetten voor het station van Jette. “Dit is een van de iconische beelden van onze gemeente, maar het verkommert beetje bij beetje.”

Het station wordt vandaag deels gebruikt als wachtzaal en voor de verkoop van tickets. Een volledige vleugel wordt ingepalmd als technische ruimte en op¬slagruimte voor de stedelijke netheidsdienst.

Geen juist gebruik van het station, zo vindt Poschet. “Het station is sinds de jaren ’90 beschermd erfgoed en het is dan ook uitermate zonde dat er vandaag niet méér kan gedaan worden met dit uitzonderlijke gebouw”, zegt hij

Debat

Daarom werkte Poschet samen met een architectenbureau om een toekomstvisie op het station uit te werken. “We kiezen ervoor om het buitenzicht maximaal te behouden maar de binnenruimtes volledig te herdenken”, zegt het gemeenteraadslid. “Zo voorziet ons voorstel de inrichting van een multimodale ontmoetingsruimte in het centrale deel, de aanleg van een wintertuin in de rechtervleugel en de inrichting van een bar in de linkervleugel.”

In het voorstel wordt ook het in onbruik geraakte perron 1 opgenomen in de herinrichting. “De serre die op deze plaats ontstaat maakt een interessante wisselwerking mogelijk tussen de reizigers op passeren¬de treinen en de bezoekers van de wintertuin”, zegt Poschet.

Met zijn voorstel wil Poschet een nieuw debat rond het station lanceren. “Door het stationsgebouw een openbare en eerder culturele functie te geven, te dienste van de buurt en zijn bewoners, injecteren we niet alleen in het gebouw maar ook in het hele Kardinaal Mercierplein een nieuwe dynamiek”, besluit hij.

Te vroeg

Het punt zal ter sprake komen op de gemeenteraad van volgende week. Poschet hoopt alvast dat de NMBS mee de schouders zet onder zijn plan. Daar heeft men nog geen vaste plannen voor een herbestemming van het station. “Dat moet deel uitmaken van het investeringsplan van de komende jaren, dus het is te vroeg om hierop in te gaan”, zegt woordvoerder Bart Crols.