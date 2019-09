Plaatstekort Brussels basisonderwijs: "Situatie gelijklopend met vorig jaar" AW

02 september 2019

19u40

Bron: Belga 0 Brussel Het Lokaal Overleg Platform (LOP) Brussel ziet dat er op vlak van het plaatstekort in het Brussels Nederlandstalig basisonderwijs een gelijklopende situatie is tegenover vorig jaar. Het aantal plaatsen steeg, maar dat deden de aanmeldingen ook. In het secundair onderwijs zijn er nog scholen met vrije plaatsen.

De onthaalklassen en de eerste kleuterklassen zijn volledig verzadigd. In de tweede en derde kleuterklas is het aantal vrije plaatsen erg beperkt. Het basisonderwijs heeft nog meerdere vrije plaatsen, maar die bevinden zich niet noodzakelijk in die gemeenten waar die het meest gezocht worden. "Dat er nog plaats is in Vorst, Ukkel of Sint-Pieters-Woluwe lenigt niet de nood in het centrum en westen van het Brussels Gewest", stelt Nadine Engels, voorzitter van LOP Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

"Volgens onze prognoses is de situatie gelijklopend met die van vorig jaar. De capaciteit van ons basisonderwijs in Brussel was voor het schooljaar 2019-2020 opnieuw met 1.221 plaatsen ofwel 3 procent gestegen maar ook het aantal aanmeldingen steeg opnieuw met 2 procent. Plaatsen voor de onthaalklas en kleuterklassen zijn er vooral tekort in Schaarbeek, Molenbeek, Brussel-stad en Laken", verklaart Engels.



Verwacht wordt dat er in komende weken nog een grote carrousel op gang komt van kinderen die zich niet komen aanbieden in de school waar ze zijn ingeschreven. Zo komen er nog heel wat plaatsen vrij.

In het secundair onderwijs zijn er in de A-stroom nog dertien scholen met vrije plaatsen en in de B-stroom nog zes scholen met beschikbare plaatsen. Om hoeveel plaatsen het exact gaat, is niet geweten.