Pierre Kompany: “Waarde van spijtbetuiging koning Filip mag niet onderschat mag worden” SVM

30 juni 2020

23u27

Bron: Belga 0 Brussel Voor de basiliek van Koekelberg is in kleine kring een ceremonie gehouden naar aanleiding van de zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo. Het initiatief kwam van Pierre Kompany, de eerste Belgische burgemeester van Congolese oorsprong. Hij toonde zich tevreden over de “emotionele reflex van de koning”.

Koning Filip schreef een brief met spijtbetuigingen voor de Belgische wandaden in Congo. “Als er iemand gepraat heeft in zestig jaar is hij het. Die verdienste mag niet onderschat worden”, aldus Kompany. Zijn gedachten gingen uit naar de helden en martelaars van de onafhankelijkheid en de strijd naar democratie.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en CD&V-voorzitter Joachim Coens waren ook aanwezig in Koekelberg. De politici hielden een toespraak over de onveranderlijke banden tussen beide volkeren.