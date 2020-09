Pick-uptruck met adelaar, neo-nazisymbool en Duitse oorlogskreet gespot in Vlaams Belang-colonne: “Zo’n marginalen zijn niet welkom” JMBB

27 september 2020

15u49 54 Brussel Op Twitter circuleert een beeld van een pick-uptruck die onderweg is naar de Op Twitter circuleert een beeld van een pick-uptruck die onderweg is naar de Vlaams Belang-actie op de Heizelparking van vandaag . Op de auto staat ‘Wer plündert, wird erschossen’ te lezen, een quote uit een oorlogsaffiche. Vertaald staat er ‘Wie plundert, wordt neergeschoten’.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook de adelaar laat weinig aan de verbeelding over, net als het rode teken, dat een nazi-icoon is. “Onze security kan helaas niet alles zien. Als we het hadden opgemerkt, hadden we de bestuurder de toegang ontzegd. Er waren 15.000 mensen aanwezig en Twitter vindt dan één zo’n wagen om op te focussen. Zo’n figuren zijn echter letterlijk en figuurlijk marginaal. En niet welkom. Punt”, laat partijvoorzitter Tom Van Grieken weten.

“Dit soort mensen zijn inderdaad niet welkom”, vult Vlaams Belang-woordvoerder Jonas Naeyaert aan. “Het is erg jammer dat zo'n geïsoleerd geval het beeld moet verpesten. Er is geen plaats voor racisme en dit soort boodschappen bij het Vlaams Belang. Als het van ons afhangt, waren deze mensen niet welkom.”