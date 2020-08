Picardstraat heeft nu ook haar eigen zwembadjes JMBB

11 augustus 2020

18u20 0 Brussel De Picardstraat is intussen al meerdere weken bijna volledig gesloten voor auto’s. Kinderen hebben er vrij spel en kunnen er sinds deze week ook van verfrissing genieten.

De Picardstraat verbindt de Havenlaan met de Jubelfeestlaan en was in het verleden niet zelden het decor voor sluipverkeer en andere mobiliteitsproblemen. In juli werd de straat een tijdje omgevormd tot ‘summer street’, en sindsdien is de straat nagenoeg volledig dicht gebleven voor verkeerscirculatie.