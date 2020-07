Picardstraat deze week omgevormd tot zomerstraat JMBB

22 juli 2020

15u39 0 Brussel Je zult deze week geen auto bespeuren in de Picardstraat in Sint-Jans-Molenbeek. De straat is nog tot en met zaterdag omgedoopt tot ‘Summer Street'.

Al sinds zondag is de Picardstraat met z'n duizend vierkantemeter aan ruimte volledig verkeersvrij en dus geldt er vrij spel voor spelende kinderen en alle buurtbewoners. Er wordt elke dag ochtendgymnastiek aangeboden, er zijn fietstochten door de buurt, er staat morgen een foodtruck en er wordt vrijdag samen met Cultureghem gekookt. Ook is er nog tot en met zaterdag ‘s avonds een ‘vertelatelier’. Wie het daar warm van krijgt, kan rekenen op een frisse douchebeurt van Pool is Cool.

Check de site van Pool is Cool voor meer info.