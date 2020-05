Petities strijden voor en tegen autovrij Ter Kamerenbos: “Een racebaan zoals deze weg hoort niet in een park” Jelle Couder

25 mei 2020

15u55 0 Brussel Het Ter Kamerenbos wordt een brandpunt in de strijd om delen van Brussel autovrij te maken. De stad sloot de wegen in het bos af om meer groen vrij te maken tijdens de coronacrisis. Vorige week dook een petitie op om dat ook na de coronacrisis zo te houden, maar ook de tegenstanders roeren zich met een eigen petitie. “Het verkeer hier in de buurt loopt helemaal vast”, zeggen zij.

Al sinds eind maart mogen er geen auto’s meer op de brede lanen door het Ter Kamerenbos rijden. De Stad Brussel nam deze maatregel om meer plaats te maken voor joggers, wandelaars en fietsers die in volle lockdown toch een frisse neus wilden halen. Die maatregel is twee maanden later veranderd in een splijtzwam. Een deel van de Brusselaars wil de maatregel graag behouden, een ander deel wil zo snel mogelijk weer met de auto door het bos kunnen. Beide kanten lanceerden een petitie.

Schrijver Tom Kenis lanceerde een oproep om het bos autovrij te houden. Maandag haalde die petitie al bijna 3.500 handtekeningen. “Ik woon zelf in het centrum en gebruikte het Ter Kamerenbos regelmatig tijdens de lockdown”, zegt hij. “In Brussel is sowieso een groot gebrek aan groen, dus er was enorm veel volk in het bos. Veel mensen hebben het Ter Kamerenbos herontdekt. Dan is het niet meer van deze tijd om auto’s te laten rijden in het midden van het park. Zeker niet op een soort racebaan met dubbele rijvakken. Als de mensen zich aanpassen, vallen de verkeersproblemen wel op te lossen. Er zijn hier al veel grote assen zoals de Rooseveltlaan en de Waterlosesteenweg. Bovendien zal zelfs na de lockdown nog veel meer van thuis uit gewerkt worden en zal er minder verkeer zijn.”

Sinds de lockdown beëindigd is, zit het verkeer in de zijstraten van de Waterlosesteenweg helemaal strop. En dat zal alleen maar toenemen nu het leven herneemt Diane Culer, Ukkelse MR

“Genoeg alternatieven”

Een stelling waar niet iedereen het mee eens is. Langs de kant van de Ukkelse MR werd zondag een tegenpetitie gelanceerd die ondertussen ook al bijna 3.000 handtekeningen haalde. “Sinds de lockdown beëindigd is, zit het verkeer in de zijstraten van de Waterlosesteenweg helemaal strop”, zegt Diane Culer, fractieleidster van de Ukkelse MR. “En dat zal alleen maar toenemen nu het leven herneemt. Je gaat me toch niet vertellen dat al die stilstaande auto’s goed zijn voor het milieu. Mensen zijn tot drie keer langer onderweg naar hun werk en de handelaars klagen dat klanten niet meer tot bij hen raken. Tenslotte zijn de gemeenten hier al bij de groenste van Brussel, het is dus niet dat er geen alternatieven zijn.”

Voorlopig blijft het bos alvast nog even autovrij. De oorspronkelijke beslissing van de Stad Brussel geldt tot het einde van de zomervakantie. Dinsdag gaan de stad, de gemeente Ukkel en het Brussels Gewest alvast rond de tafel zitten voor overleg. “We willen een oplossing die voor alle partijen goed is en die het bos als groene long in de stad bewaart”, klinkt het op het kabinet van burgemeester Philippe Close (PS).