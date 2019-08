Petitie voor voorbehoedsmiddel voor duiven telt al 600 handtekeningen SZM

18u06 0 Brussel In Elsense zijn de inwoners de duiven duidelijk kotsbeu. Elsenaar Stéphanie De Jonghe startte er een petitie om een voorbehoedsmiddel toe te dienen aan duiven in de vorm van zaadjes die ze kunnen opeten. Al 600 handtekeningen staan er op die petitie.

Het doel is om een “ethische regulering van duiven” in de stad te hebben, die momenteel in overvloed reproduceren. Door hen anticonceptiezaadjes toe te dienen, sterven ze niet van de honger en lopen ze geen ziektes op door in afval naar eten te zoeken. “Veel steden gebruiken al deze methode”, zegt De Jonghe aan Sudpresse. “In Venetië zijn ze op deze manier bijvoorbeeld van 10.000 duiven naar 1.000 gegaan.”

De nieuwe minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt geeft geen definitief oordeel over de voorbehoedsmiddel, maar herhaalt wel dat het Gewest wil verhinderen dat de duiven zich blijven verspreiden.