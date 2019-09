Petitie tegen nieuw gokkantoor op Diksmuidelaan JCV

02 september 2019

17u43 0 Brussel Buurtbewoners zijn een petitie begonnen tegen de mogelijke komst van een gokkantoor op de Diksmuidelaan in Brussel. Ze vrezen voor overlast door de nieuwe zaak.

Het bedrijf achter het gokkantoor ladbrokes zou een vergunning hebben aangevraagd om een nieuw kantoor in te richten op de laan.

Het nieuwe kantoor kan echter op tegenstand rekenen in de buurt. “Onze buurt is in transformatie met de opening van nieuwe winkels en horeca zaken, de opening van het kunstencentrum KANAL - Centre Pompidou, plannen voor de heraanleg van het Ijzerplein, en nog veel meer”, klinkt het “Als buurtbewoners willen we dat deze positieve trend zich doorzet en gaan we de strijd aan tegen de opening van een gokkantoor in onze buurt. Ladbrokes staat garant voor overlast, criminaliteit, gokverslaafden, druggebruikers, nachtlawaai en een verhoogd gevoel van onveiligheid.”

De buurtbewoners vragen dan ook dat Ladbrokes zich niet in de wijk vestigt. Tot nu toe ondersteunen een kleine honderd mensen de oproep^.