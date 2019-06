Petitie tegen commissaris en werkdruk bij politiezone Zuid: “Het is wachten op een drama” JCV

17u38 0 Brussel Het rommelt bij de politiezone Zuid, die de gemeenten Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst bundelt. De agenten protesteren met een petitie tegen hun Directeur Interventie en tegen de hoge werkdruk en de slechte organisatie binnen de zone. Er is ondertussen een externe audit beloofd.

De petitie is ondertekend door 150 van de 250 agenten bij de Zone Zuid, zo bevestigt onze bron. Daarin worden twee zaken aangeklaagd. Enerzijds is die gericht tegen het personeelstekort en de hoge werkdruk waar de agenten in de zone mee te maken krijgen. Daarnaast moet ook de organisatie van de zone volledig herbekeken worden, klinkt het.

In de petitie wordt gewag gemaakt van meer en meer overuren die moeten worden gepresteerd, terwijl er niet genoeg volk meer is om bepaalde taken op het terrein uit te voeren. “Er is al verschillende keren aan de alarmbel getrokken”, klinkt het. “Het is wachten tot er een drama of een ongeval gebeurt.”

Tegenstrijdige instructies

Langs de andere kant is ook het beleid van de Directeur Interventie een doorn in het oog van het personeel. De man in kwestie wordt verweten te veel controle te willen uitoefenen op het werk van zijn agenten en zou slecht communiceren met zijn personeel. “Uw weinig duidelijke en tegenstrijdige instructies, naargelang de gesprekspartner, lossen niets op”, staat er in de petitie. “Wij weten niet meer wat goed, slecht of te verbeteren is.”

Dat het hele incident op straat wordt gegooid, is opvallend. Momenteel is de Zone Zuid immers op zoek naar een nieuws korpschef. Die persoon wordt in de komende maanden gekozen. Er zijn drie kandidaten voor de post, waaronder de huidige waarnemende korpschef. Er is ondertussen wel een audit beloofd van de interventiedienst. Zo wordt tegemoet gekomen aan een van de eisen uit de petitie.

Geen commentaar

De zone Zuid zelf wil geen commentaar kwijt over de zaak. “Dat is besproken binnen het overlegcomité en daar is afgesproken om hier niet over te communiceren”, klinkt het. “Daar houden wij ons aan.”

Het is niet de eerste keer dat het rommelt in de politiezone. In 2017 was er al eens een audit nadat problemen opdoken tussen de directie en leden van de lokale recherche.