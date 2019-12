Peterbos-proces: verdediging vraagt mildheid van rechtbank WHW

09 december 2019

Brussel Verschillende advocaten van de 22 beklaagden in het proces rond wantoestanden in de Peterboswijk vragen werkstraffen of zelfs de opschorting. "Het zijn maar kleine garnalen", klonk het meermaals.

Bij veel beklaagden klonk hetzelfde liedje. Tegen Mohamed F. werd 6,5 jaar cel gevorderd omdat hij volgens het parket een grote rol had binnen de vereniging. Onzin, aldus zijn advocaat. “Hij is slechts een kleine garnaal. Hij geeft toe dat hij soms wat drugs aanvulde maar meer niet. Hij beantwoordde geen telefoontjes van kopers en had niets te zeggen binnen de organisatie”, aldus Yannick De Vlaemynck, die Mohamed F. verdedigde. De strafpleiter vroeg dan ook een werkstraf zodat het blanco strafregister van F. leeg zou blijven.

Ramy K. riskeert dan weer 37 maanden cel voor het verhandelen van cannabis en cocaïne. “Dat geeft hij ook toe, zij het vanaf april 2018 en niet vanaf november 2017 zoals het parket beweert. Hij heeft zijn leven gebeterd en daarom vragen we de opschorting”, aldus Olivier Bastyns.