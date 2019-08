Petanquetornooi enorm succes: 1400 deelnemers en 5000 toeschouwers WHW

26 augustus 2019

11u11 0 Brussel Zo’n 5000 mensen zijn afgelopen weekend afgezakt naar het Elisabethpark voor La Bruxelloise, de eerste editie van het internationale petanquetornooi. Zowel bij de mannen als de vrouwen waren de Belgen aan het feest.

1400 Deelnemers namen het in de schaduw van de Basiliek van Koekelberg tegen elkaar op. Niet minder dan 5000 toeschouwers zakten er volgens de organisatie af. Ook echte leken kwamen aan bod. 400 Mensen die niet over een competitielicentie beschikken, maakten zondagnamiddag kennis met petanque. De echte experts grepen hun kans in het officiële tornooi. Aan de triocompetitie bij de mannen namen zo’n 160 teams deel. De ploeg van meervoudig Belgisch en Europees kampioen Jérémy Cardoen uit Waterloo klopte in de finale een trio Fransen. Ook bij de vrouwen wonnen de Belgen.