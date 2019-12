Persoon komt om het leven op sporen station Brussel-Luxemburg SHVM

24 december 2019

18u59 0 Brussel Een persoon is dinsdagnamiddag rond 16 uur om een nog onbekende reden om het leven gekomen op de sporen van het station Brussel-Luxemburg. Dat nieuws wordt bevestigd door de Federale politie en de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene.

Hoe het dodelijk ongeval precies is kunnen ontstaan, is momenteel nog onduidelijk. Volgens woordvoerster van de Federale politie Jana Verdegem ontstond er voor het ongeval een incident met het slachtoffer, waarna de betrokkene van de trein werd gezet. Volgens het parket van Brussel was het slachtoffer dronken en klopte ze tijdens het vertrek van de trein op de ramen.

Het slachtoffer werd nog ter plaatse gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. “Het parket van Brussel is momenteel met de zaak bezig en zal er een onderzoek geopend worden om de exacte omstandigheden te kunnen achterhalen”, laat ze weten.

Door het ongeval konden de treinen niet stoppen op spoor 3 en 4, maar dat probleem werd intussen hersteld.