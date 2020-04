Persoon komt om het leven bij steekpartij in Schaarbeek SHVM

23 april 2020

16u14 0 Brussel In de Kolonel Picquartlaan in Schaarbeek heeft zich donderdag een steekpartij voorgedaan. Daarbij is een persoon om het leven gekomen. Dat schrijven de Franstalige kranten La Dernière Heure en RTL en wordt bevestigd door het parket van Brussel. Een verdachte werd opgepakt.

De steekpartij zou het gevolg geweest zijn van een ruzie over het onderverhuren of het verhuren van een flat. Wat de exacte omstandigheden zijn, wordt momenteel nog onderzocht. Het parket vorderde een wetsdokter en het gerechtelijke labo van de federale politie ter plaatse.

Volgens het parket van Brussel is het slachtoffer een man geboren in 1959. Een verdachte, een persoon geboren in 1978, werd van zijn vrijheid beroofd.