Persoon bevangen door rook bij brand onder sporen JCV

05 december 2019

09u04 0 Brussel De brandweer is donderdagmorgen om 7 uur tussen gekomen voor een brand in een technische ruimte onder de spoorweg in de Ginestestraat in Sint-Joost-ten-Node. Een persoon raakte bevangen door de rook.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, merkte ze dat er allerlei afval in de ruimte in brand stond, waaronder matrassen. Een persoon werd bevangen door de rook en overgebracht naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk gaat het om iemand die overnachtte in de ruimte.

De oorsprong van de brand is momenteel onbekend. Het treinverkeer ondervond geen hinder van de brand.