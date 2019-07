Persoon bevangen door rook bij brand in appartementsgebouw JCV

31 juli 2019

14u53 0 Brussel Een persoon is maandagmiddag bevangen geraakt door de rook bij een brandje op het gelijkvloers van een appartementsgebouw in de Antoine Nysstraat in Anderlecht.

Het vuur ontstond rond 13.15 uur in een lokaal op het gelijkvloers dat gebruikt werd voor opslag. In de ruimte vatte wat rommel en vuilnis vuur. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De brandweer moest door hevige rookontwikkeling versterking laten aanrukken. Het gebouw zelf moest evenwel niet ontruimd worden.

Een persoon raakte bevangen door de rook en moest naar het ziekenhuis gebracht worden.