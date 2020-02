Patrick en Isabelle staan twee weken na uitzetting nog altijd op straat: “Een van onze hondjes is al gestorven van de kou” JCV

07 februari 2020

18u26 0 Brussel In Haren moeten de uitgezette Patrick (60) en zijn stiefdochter Isabelle (44) nog steeds zonder dak boven hun hoofd zien te overleven. Al konden ze ondertussen wel verhuizen naar een tuinhuis in de buurt. Toch eist de kou en de stress al zijn tol. “Een van onze hondjes zijn hart heeft het begeven.”

Iets meer dan twee weken geleden werden Patrick en Isabelle uit hun huis op de Verdunstraat gezet. De eigenares van het huis waar ze al 27 jaar in leefden was vorig jaar overleden en de erfgenamen wouden renovatienetwerken uitvoeren. Zo kwamen de twee op straat te staan. De eerste dagen overleefden ze in een tentje op een voetbalterrein vlakbij. Ondertussen vonden ze onderdak in een tuinhuis van een collectieve moestuin even verderop.

Patrick en Isabelle moeten het in hun nieuwe verblijf zonder warm water of verwarming stellen. Met de bittere kou heeft dat al zijn tol geëist. “Een van onze twee hondjes is ondertussen gestorven”, zegt Patrick. “De koude was erg en het beestje was ook al oud. Bovendien zal de stress hem ook wat te veel geworden zijn. Onze andere hond Max heeft dan weer het hazenpad gekozen, maar hem hebben we gelukkig genoeg teruggevonden.”

Storm

De koude van de afgelopen nachten en de storm die dit weekend voor de deur staat, zijn slecht nieuws voor de twee. “Dat is niet ideaal”, reageert Patrick laconiek. “Ook al omdat onze kleren samen met onze spullen naar het depot zijn gegaan toen we uit ons huis zijn gezet. Daardoor werd het moeilijk om andere kleren aan te doen. Ook een douche is niet vanzelfsprekend. Ik heb hier aangeklopt bij het wijkhuis, maar daar beweerden ze geen sanitair te hebben.”

De woning waaruit Patrick en Isabelle werden gezet, ligt er ondertussen verlaten bij. “Onze spullen hebben ze in het depot ondergebracht, maar veel dingen zijn kapot”, zegt Patrick. “Ik verzamelde kunstwerken en andere oude objecten, maar ik heb nu gezien dat veel kaders aan stukken liggen.”

Aandacht vanuit media

Toch zijn er ook lichtpuntjes voor de twee. “Een man die ik kende, maar al zeker 15 jaar niet meer gezien heb, heeft ons geholpen in onze contacten met het OCMW”, zegt Patrick. “Zo weten we nu al dat mijn schoondochter toch haar uitkering kan behouden. We hopen dat er nu iets beweegt zodat we opnieuw een dak boven ons hoofd hebben. Ook vanuit de media krijgen we veel aandacht. En de mensen uit de buurt helpen waar ze kunnen.”

Het OCMW van de Stad Brussel is op de hoogte van de situatie. “We doen ons uiterste best om zo snel mogelijk een oplossing voor iedereen te vinden”, klinkt het.