Patrick en Isabelle staan na 27 jaar op straat en brengen de nacht samen met hun twee honden door in een tent MKV/RDK

23 januari 2020

18u23 0 Brussel Patrick (60) en stiefdochter Isabelle (44), woonden de afgelopen 27 jaar in een huis in de Verdunstraat in Haren. Tot afgelopen dinsdag. Toen werden ze buitengezet en zijn ze samen met hun twee honden dakloos. We treffen ze aan in de kou op een verlaten voetbalpleintje waar ze de nacht in een tentje zullen doorbrengen, want ze kunnen nergens terecht.

De buren zagen dat de twee een tentje opstelden en signaleerden het gebeuren aan de politie waarop de patrouille van Haren langskwam. “Schrijnend om te zien. Het breekt mijn hart, maar we kunnen er niets aan doen”, klinkt het. Na enkele telefoontjes moesten de agenten tot dezelfde constatatie komen als Patrick en Isabelle: ze kunnen niet terecht bij een daklozenopvang of elders vanwege de honden die wel ingeënt maar niet gecastreerd zijn. De agenten geven isolerende folie die hen warm kan houden tijdens de nacht. “Ik blijf liever hier met onze honden dan ze af te moeten geven aan een asiel”, vertelt Patrick.

De eerste nacht kon de politie van Sint-Joost-ten-Node hen onderdak bezorgen. De tweede nacht hebben ze met wat dekens onder de blote hemel geslapen. Op dag drie bracht een ver aangetrouwd familielid een tent, slaapmatjes en warm eten om hen verder te helpen.

Mogelijke oplossing

Binnen 15 dagen vervalt de uitkering van Isabelle als ze geen geldig domicilie hebben.

Het OCMW is op de hoogte van de situatie. Ze staan al enkele maanden met hen in contact en hadden afgelopen maand nog vijf ontmoetingen met sociaal werkers. “We hebben een oplossing gevonden waar ze vanaf begin februari terecht kunnen, mét hun twee honden. Ze zijn op de hoogte en het is aan hen om al dan niet in te gaan op het voorstel”, laat het OCMW weten.

Renovatiewerken

De twee kwamen op straat te staan nadat de verhuurder van het pand kwam te overlijden vertelt Patrick ons. De erfgenamen willen renoveren en bijgevolg moesten Patrick en Isabelle de woning verlaten. “We kregen een brief met de vraag om het pand leeg te maken tegen 13 december. Ik had wel al wat in dozen gestoken maar we vonden nog geen ander onderkomen. Een appartement of huis huren als je twee honden hebt is niet evident. Zowel Isabelle als ik hebben geen familie waarbij we terecht kunnen”, zegt hij. Dinsdag kwam de deurwaarder langs om het pand te laten ontruimen. “Alles hebben ze meegenomen. Geld dat aanwezig was, dure antieke kasten en meubels, kledij,... alles is weg en steekt in een hangar in Brussel. We kregen zelfs de tijd niet om ons om te kleden...”

De erfgenamen van de woning konden we niet bereiken voor een reactie.