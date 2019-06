Patisserie-chocolaterie Sasaki plaatst zich op de 2de plaats voor de Belgium Chocolate Awards SZM

09 juni 2019

18u02 0 Brussel Op de achtste editie van de Belgium Chocolate Awards kon patisserie-chocolaterie Sasaki in Sint-Pieters-Woluwe de tweede plaats bemachtigen in de categorie beste praline en beste chocoladereep. Yasushi Sasaki, uitbater van zijn winkel vertelt ons over zijn passie en drang naar perfectionisme.

De 8ste editie van de Belgian Chocolate Awards vond afgelopen week plaats in het nieuwe chocolademuseum, The Chocolate Nation in Antwerpen. Het thema van dit jaar, Fashion, was een ode naar de stad. Belgische topchocolatiers streden er voor de prijs van beste praline en beste chocoladereep. Van de 49 inzendingen moest de vakjury de beste praline en de beste chocoladereep van 2019 selecteren. De chocolatiers werden beoordeeld op smaak, uitvoering van de gebruikte technieken, originaliteit en design.

Het is niet de eerste keer dat patisserie-chocolaterie Sasaki meedoet aan de Belgian Chocolate Awards. Ze doen immers vaak mee aan competities. Voor Sasaki is dat de perfecte manier om nog beter te worden en er uit leren. “Ik wil niet overkomen als een dikke nek en ik ben fier op mijn ploeg, maar als we meedoen aan een competitie, dan is het om te winnen.” Dat toont de discipline en perfectionisme van Sasaki (47), die 27 jaar geleden, op zijn 19 met zijn vader naar België kwam. “Mijn vader werkte in een farmaceutische bedrijf en kwam tijdelijk naar België omdat ze hier partners hadden.” Na drie jaar keerde zijn papa terug naar Japan, maar Sasaki besloot om hier te blijven. Hij studeerde wiskunde en fysica, maar nam een impulsieve beslissing om zich in te schrijven voor patisserie bij Coovi in Anderlecht. Daar kreeg hij meteen de smaak te pakken. “In mijn domein is het gemakkelijk om binnen te geraken, maar moeilijker om er uit te komen.”

Nadat hij zijn diploma op zak had, werkte hij 11 jaar bij Mahieu in Sint-Pieters-Woluwe. Dat was toen het epicentrum van de Brusselse patisserie. “Ik heb geluk gehad dat ik meteen met de grootsten heb kunnen werken en daar heb ik veel uit geleerd.” Sasaki opende dan zijn eigen patisserie-chocolaterie in Sint-Pieters-Woluwe, waar hij al veel klanten kenden van zijn tijd bij Mahieu. Hij weet met zijn ervaring als geen ander de Belgische patisserie te combineren met een Japanse toets. Dat is ook wat hem distantieert in competities: het gebruik van verse producten zoals groene thee, yuzu (een soort citroen) of rode bonen. Al zijn geheimen wil hij natuurlijk niet verklappen, maar voor de categorie ‘beste chocoladereep’, gebruikte zijn ploeg sesamzaadjes en jasmijnthee voor de oosterse toets.

Daar komen zijn vele klanten ook voor. Hoewel patisserie meestal rijmt met overvloed, vind je bij Sasaki juist luchtigheid en verfijning terug.