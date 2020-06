Patiënten UZ Brussel mogen opnieuw op bezoek bij poezen van Villa Samson JCV

11 juni 2020

09u53 0 Brussel Vanaf deze week kunnen patiënten van het UZ Brussel opnieuw terecht in Villa Samson. In de voormiddag blijft het gebouw wel dienst doen als mentale rustplaats voor het personeel.

Villa Samson aan het UZ Brussel in Jette is een unicum in België. Patiënten kunnen ernaartoe om hun huisdier te zien of ze kunnen er spelen met de gezelschapskatten en -honden die er wonen. Het gebouw was door de coronacrisis gesloten, maar is sinds deze week opnieuw open.

Uit veiligheidsoverwegingen en om de gezonde afstand te kunnen respecteren wordt het aantal patiënten en de vrijwilligers die hen ontvangen wel beperkt. In Villa Samson gelden dezelfde preventieve hygiënemaatregelen als in het ziekenhuis. Alle medewerkers dragen er een mondmasker en bij het binnenkomen is het ontsmetten van de handen voor iedereen verplicht.

Villa Samson deed de afgelopen weken dienst als mentale rustplek voor het personeel van het UZ. Dat blijft in de voormiddag het geval. Het personeel kan er nog steeds terecht voor psychologische ondersteuning.