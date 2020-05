Patiënt valt ambulanciers aan in Sint-Pietersziekenhuis Wouter Hertogs

25 mei 2020

20u38 0 Brussel Een patiënt heeft maandagvoormiddag in het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis drie ambulanciers aangevallen en verwond. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

“Een persoon die naar het Sint-Pietersziekenhuis werd gebracht, heeft zich om een nog onbekende reden tegen de ambulanciers gekeerd”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman.“Vermoedelijk was de man onder invloed van verdovende middelen. In ieder geval vertoonde hij tekenen van psychologische stoornissen. De man is opgenomen in een psychiatrische afdeling voor observatie.”

De ambulanciers maakten deel uit van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Volgens brandweerwoordvoerder Walter Derieuw zijn ze in shock en minstens enkele dagen werkonbekwaam. Ze zullen de nodige ondersteuning krijgen, aldus nog de brandweerwoordvoerder.