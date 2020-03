Patiënt besmet met coronavirus in Brussel SHVM

02 maart 2020

08u14

Bron: Belga 6

Een derde besmetting met het coronavirus is vastgesteld in België. Het gaat om een patiënt in Brussel, die terugkwam van een risicogebied. Dat melden de Brusselse autoriteiten maandagochtend. De patiënt vertoont symptomen maar verkeert in een goede algemene toestand. Hij zal thuis in quarantaine blijven.

