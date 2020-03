Pastoor gaat live met zondagsmis: “Verbondenheid is het belangrijkste. Doe de kerk vier weken dicht, en je parochie valt uit elkaar” Margo Koekoekx

15 maart 2020

13u11 84 Brussel In Jette hadden ze het lumineuze idee om de zondagsmis LIVE te streamen via YouTube. “We hadden al een kanaal op YouTube: ‘ kerkjettevideo’, ideaal om onze streaming op te doen”, vertelt pastoor Dirk. En met succes, want bij aanvang van de mis volgden al 65 kijkers mee, op het hoogtepunt 121 en na afloop werd het filmpje meteen al 277 keer herbekeken. Zelfs vanuit Spanje volgde iemand mee.

Iedereen is creatief in tijden van het coronavirus, zo ook pastoor Dirk Vannetelbosch. Hij deed de zondagsmis zoals altijd in de Sint Pieterskerk in Jette. Alleen, het enige publiek was... een cameraploeg. “Tijdens de viering haalden we 120 kijkers. Dat is een even groot bereik als we anders fysiek in onze kerk hebben. Dat lijkt me goed, toch?” Iemand volgde zelfs vanuit Spanje en de felicitaties stroomden toe via de chat.

Twee camera’s en een internetverbinding. Meer hebben we niet nodig om digitaal te gaan tijdens de mis. Pastoor Dirk Vannetelbosch

De grootste motivatie van pastoor Dirk is de verbondenheid onder de mensen. “Het internet is in deze een heel interessante zaak. Maar als persoonlijkheid en warmte uitblijven, dan stopt het. Doe de kerk vier weken toe, en je parochie valt uit elkaar.”

Optrommelen

Donderdag nam Dirk al contact op met vriend Guido om te polsen of het mogelijk zou zijn de mis te streamen. “En op mijn beurt heb ik dan met de operator gebeld om na te gaan of onze verbinding via een smartphone hotspot wel sterk genoeg zou zijn in de kerk. Omdat er verschillende masten in de buurt zijn, mocht dat geen enkel probleem zijn.” Guido en Daniël gingen zaterdag drie kwartier testen in de kerk om alles in gereedheid te brengen.

Camera’s

Aan het einde van de mis deed pastoor Dirk ook een oproep: “Twee camera’s en een internetverbinding. Meer hebben we niet nodig om digitaal te gaan tijdens de mis.” Ook vriend Guido, die nu mee instond voor de techniek, maakte al een raming: “Met 2.000 euro zou je al twee beweeglijke camera’s en een goede verbinding kunnen filmen tijdens de mis. Zelfs van op afstand.”

Of pastoor Dirk elke keer digitaal wil gaan is nog een andere vraag. “Speciale missen zouden wel uitgezonden mogen worden. Zo kunnen mensen die niet goed te been zijn of niet in het land zijn ook mee volgen. Al is het niet de bedoeling dat iedereen thuis blijft en niet meer naar de kerk komt natuurlijk. Sociale verbondenheid blijft heel belangrijk om de gemeenschap samen te houden.”

Guido: “We dachten eerst via Facebook Live te werken, maar vreesden wat voor overbelasting en kozen dus voor YouTube. Gezien hier geen internetverbinding is moesten we met onze smartphone een hotspot creëren. Het was amateuristisch maar het is wel gelukt!” Pastoor Dirk hoopt tegen de zomervakantie of tegen het einde van het jaar camera’s in de kerk te hebben zodat dit in de toekomst vaker kan.

Wie de mis wil herbekijken vindt deze op YouTube: ‘Live stream kerkjettevideo. Zondagsmis 15 maart 2020 Sint Pieterskerk Jette’.