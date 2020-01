Passagier van scooter die inreed op agenten vrijgelaten onder voorwaarden WHW

29 januari 2020

17u08 0 Brussel De passagier van de scooter die vrijdagmiddag is ingereden op twee politieagenten, is door raadkamer vrijgelaten onder voorwaarden. De bestuurder is intussen nog steeds op de loop.

Het incident vond vrijdagmiddag plaats omstreeks 12.15 uur in de Kruisstraat in Elsene. De twee agenten van de fietsbrigade wilden er een scooter met passagier controleren en blokkeerden daarom de doorgang met hun fietsen. De bestuurder versnelde echter en reed in op de twee agenten.

De scooterbestuurder kon vervolgens ontkomen, maar moest daarbij zijn passagier achterlaten. Een van de agenten was door de aanrijding zwaargewond geraakt aan het been, maar zijn collega slaagde erin de passagier te overmeesteren, ook al diende die de agent een kopstoot toe terwijl hij zijn helm nog ophad. De tweede agent raakte daarbij ook gewond.

Het Brusselse parket opende een onderzoek voor poging doodslag en gewapende weerspannigheid en liet de passagier voorleiden bij de onderzoeksrechter. Die plaatste de passagier onder aanhoudingsbevel. De raadkamer besliste nu om hem onder voorwaarden vrij te laten.