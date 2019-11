Passagier springt uit rijdende metro in station Naamsepoort SHVM

21 november 2019

13u33 0 Brussel Een man is dinsdagavond uit een metro gesprongen op het moment dat de metro opnieuw vertrok. De man viel vervolgens op de grond en raakte gekwetst aan zijn hoofd. De hulpdiensten kwamen onmiddellijk ter plaatse en vervoerden de passagier naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde om 18.50 uur in het station van de Naamsepoort. Vier deuren van het laatste rijtuig bleven geopend op het moment dat het metrotoestel opnieuw vertrokken was. “Het is een raadsel waarom de man besliste om uit de metro te springen, want in de rijtuigen waren weinig mensen aanwezig”, zegt woordvoerster An Van Hamme van de MIVB. “De man werd naar het ziekenhuis overgebracht ter verzorging, maar is diezelfde avond nog naar huis gegaan.”

Waarom de laatste deuren nog steeds geopend waren bij het vertrek, wordt volgens de woordvoerster momenteel nog onderzocht. “We vermoeden dat de oorzaak te wijten is aan een menselijke fout omdat de bestuurder gealarmeerd wordt wanneer er deuren blijven openstaan”, klinkt het.